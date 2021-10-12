Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Власти США пока не рассматривают возможность разморозки активов Центрального банка Афганистана. Об этом заявила 12 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких изменений в нашей политике не произошло», — сказала она в ходе брифинга.

При этом Псаки отметила, что Соединённые Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану и намерены продолжать эту работу.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания глав государств ОДКБ и ШОС призвал начать поэтапную разморозку средств Афганистана в международных структурах.

По мнению российского лидера, отсутствие средств в казне Афганистана «может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».

12 октября состоялся чрезвычайный саммит G20 по Афганистану в формате видеоконференции. Мероприятие прошло в расширенном составе — с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляли замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

В ходе саммита генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался против предоставления средств новому правительству Афганистана, предложив осуществлять прямые вливания в экономику страны.

Ряд участников саммита предложил связать предоставление помощи Афганистану с соблюдением прав человека движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент США Джозеф Байден и ряд других мировых лидеров высказались за предоставление финансовой помощи Афганистану через независимые международные организации, без выделения средств непосредственно «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).