Париж, 12 октября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Космический телескоп аэрокосмического агентства NASA James Webb успешно доставлен к космодрому во Французской Гвиане, сообщает 12 октября пресс-служба NASA.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Орбитальный аппарат был доставлен из Калифорнии через Панамский канал.

«Телескоп NASA James Webb успешно прибыл во Французскую Гвиану во вторник, после 16-дневного путешествия по морю. Путь в 1500 миль пролегал из Калифорнии через Панамский канал в порт Париакабо на реке Куру во Французской Гвиане, на северо-восточном побережье Южной Америки», — указано в сообщении на сайте аэрокосмического агентства США.

Через два месяца, отведенных на предстартовые проверки, состоится запуск телескопа на ракете-носителе Ariane-5. Старт намечен на 18 декабря 2021 года.

На расчётной орбите телескоп James Webb начнёт исследования космоса для выяснения истории формирования Вселенной и признаков потенциальной жизни на экзопланетах, обнаруженных в последние годы.

Это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA) общей стоимостью порядка $10 млрд.