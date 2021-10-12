Тирана, 12 октября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В Албании 12 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3042 пациентов выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 575 пациентов.

Predrag Bubalo Мечеть Этхем-бей, Тирана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 175 664 случая заражения коронавирусом, 166 009 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2783 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 7 — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6872, из них 3060 приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 160 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.