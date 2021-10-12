Скопье, 12 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В Северной Македонии 12 октября в результате исследования 1843 образцов выявили 130 новых носителей коронавируса. 423 пациента в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть семи пациентов с COVID-19.

Македонец Куманово, Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 195 132 случая заражения. С начала пандемии 181 619 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6658. Число активных случаев приблизительно равно 10 тысячам.

Вакцинацию от коронавируса прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.