Тбилиси, 12 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Грузии «установили», что задержанные в Турции по обвинению в шпионаже 6 граждан России были причастны к «делу о ликвидации грузинского журналиста Георгия Габуния». Того самого, который «отличился» нецензурным монологом в адрес президента России Путина, а затем «чудом спасся от ликвидации», якобы задуманной российским президентом для сведения счетов с оскорбившим его «свободным журналистом».

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Пост на тему задержанных шпионов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook грузинский аналитик Зураб Батиашвили.

«Как выясняется, задержанная в Турции по обвинению в шпионаже группа (6 граждан России, и все шестеро из Чечни) связана с делом о ликвидации журналиста Георгия Габуния. Задержанная два дня назад в Стамбуле и Анталии эта группа планировала ликвидацию проживающего в Турции оппонента Кадырова Хасана Халитова (за это дело им платили 300 000 долларов США), что в Турции «не пропустили». Турецкая сторона распространяет информацию, что эта группа занималась сбором военной и экономической информации (детали, разумеется, не разглашаются)», — пишет З. Батиашвили.

По его мнению, раскрытием этого дела Анкара «еще раз указала Кремлю на те красные линии, переступать которые не позволит».

На пост откликнулись другие пользователи соцсетей.

«Шпионы были они или убийцы?» — поинтересовался Б.Ш.

«Турецкая сторона распространяет информацию, что группа занималась сбором шпионской информации военного и экономического характера», — еще раз пояснил автор поста.

«Шпионы и убивать умеют», — заметил Г.Ч.

«Это мировая практика», — констатировала Ц.Ц.

«Очень смешно всё это. Как случилось, что столько времени прицеливались для ликвидации Габунии и не сумели сделать этого? Тем более, что Георгий на бронетранспортере не передвигается», — саркастично вступила в беседу пользователь А.Д.А.

Неожиданный комментарий этого пользователя явно не понравился автору поста, и тот написал, что «тролли тут же блокируются».

«Короче, Грузия — уникальная страна… В течение девяти лет ни одного шпиона и террориста… Мы самая безопасная страна… Даже в Турции… И зачем нам нужен контроль границ… (знающий поймет)», — саркастично, но в тон посту автора заметила пользователь М.К. Она явно соскучилась по периоду правления Саакашвили, когда гражданам с завидной регулярностью представляли всё новых и новых разоблаченных «российских шпионов».

«А от Габунии чего хотели? Если это были шпионы, запущенные для военной и экономической разведки? Интересно», — поинтересовалась Б.Б.

«Один из свидетелей по делу Габунии сейчас живет в Турции и оттуда треплет нервы лидеру Чечни», — внес «ясность» в версию пользователь Г.М.