Белград, 12 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии от последствия COVID-19 умерло еще 53 человека. Такие данные опубликованы на официальном сайте министерства здравоохранения Сербии 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наличие коронавирусной инфекции подтверждено почти у 7000 человек из более 23 тысяч протестированных.

В больницах в настоящее время лечится почти 6600 пациентов, из них 269 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса, в Сербии от последствий COVID-19 умер 8841 человек. Коронавирусная инфекция была подтверждена у более одного миллиона жителей Сербии.