Москва, , 21:55 — REGNUM После Второй мировой войны и особенно с достижением ядерного паритета между СССР и США военно-политическая мысль не остановилась в своем развитии, но пришла к необходимости все более дозированного и точечного применения военной силы во избежание риска глобального уничтожения.

Россия Марина Захарова © ИА REGNUM

Корейская и две вьетнамских войны, афганская война СССР, ирано-иракская война и последовавшая операция «Буря в пустыне», прямое военное вмешательство НАТО в дела Югославии, 20-летняя оккупация США и их союзниками Афганистана, продолжающийся конфликт в Сирии, другие конфликты — дали серьезную пищу для разработки новых форм и методов ведения стратегических операций. Более точно будет сказать «для дальнейшей разработки», поскольку основные элементы гибридных войн известны уже давно.

Континентальная блокада Наполеоном Англии по своей сути являлась хорошо известным нам санкционным механизмом. Объективное народное недовольство в России времен Первой мировой было поддержано извне, слабость власти и предательство во власти стали благодатной почвой для первой цветной революции. Наконец, даже будучи союзниками России и СССР в двух мировых войнах, США и Великобритания активно конкурировали с нами за влияние на Дальнем Востоке, в Иране и Восточной Европе (Польша).

Отказ России от коммунистической идеологии, высокая вовлеченность КНР в капиталистическую модель хозяйствования при сохранении «командных высот» за КПК, как и коммунистического фасада, исключают любую вероятность идеологического противостояния, между тем российско-американские отношения сейчас чуть ли не хуже, чем во времена холодной войны, отношения КНР и США — наихудшие со времен успехов Киссинджера. Этот факт означает, что корни противостояния куда глубже формально-идеологического — это геополитическое, точнее, геоэкономическое противостояние, конкурентная борьба.

Евразия (и в меньшей степени Африка) являются ареной этой борьбы в силу сочетания трех свойств: географической и демографической необъятности, которая не только обеспечивает рынок сбыта, но и делает Евразию потенциально опасным конкурентом, и ресурсной необъятности, которая делает западный мир зависимым от ее природных ресурсов.

Для современного этапа борьбы Запада за свою самозванную гегемонию характерно усложнение и системное сочетание всех ранее доказавших методов колониализма.

Прежде всего, это объявление демократии исключительно западным продуктом и достижением западной цивилизации. Отсюда следует присвоение права монопольно судить о «качестве» демократии и правах человека, которые в последние годы искусственно превращаются в изменение самой природы, и подмена международного права некими монопольно и произвольно устанавливаемыми абстрактными ценностями, которые меняются в зависимости от тактических задач. Присвоение монопольного морального права на самосуд и его экстерриториальное оформление является краеугольным камнем для обоснования любых форм принуждения несогласных — от военных до санкционных.

Активизация системной гибридной войны против Евразии в последние годы связана с очевидной решимостью России сохраниться в качестве самостоятельной мировой державы, несмотря на чудовищный разгром 90-х годов, и фантастическим взлетом Китая, его успешным становлением в качестве одного из мировых лидеров. Китайский проект «Пояс и путь», реинтеграция постсоветского пространства, отчетливые попытки стран ЕС достичь большей независимости, — всё это вызывает у привыкшей к мировой колониальной монополии англосаксонской элиты желание остановить перестройку системы международной безопасности в пользу многополярности.

Переход к следующему технологическому укладу, бурное развитие цифровой экономики и информационных технологий, становление Китая как мирового цифрового гиганта и лидера экономического перехода вынуждает англосаксонский мир создавать все новые точки напряженности и нестабильности на всем пространстве Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. При этом победа в войнах будущего (и уже настоящего) — за искусственным интеллектом, победа в технологиях — победа в конкурентной борьбе. Это прекрасно понимается её участниками.

Будь то навязывание своей информационной повестки, экономические санкции или создание новых военно-политических блоков — эти конкретные шаги направлены на дестабилизацию и недопущение любой евразийской интеграции, поскольку евразийский мир, тем более, с учетом его неизбежного взаимодействия с развивающейся Африкой, уничтожит англо-американскую гегемонию, в том числе — валютное доминирование, включая расчетное.

Четырёхсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией (QUAD), а также трехсторонний военный союз англосаксов AUKUS между США, Великобританией и Австралией показывает всю серьезность отношения к конкурентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовность использовать не только мягкую силу, а также представляет прямую военную угрозу для стран региона.

В этой связи приходится обратить внимание на связь событий на дальних и ближних подступах к России. Постоянная генерация нестабильности в Евразии уже давно и непосредственно угрожает безопасности нашей страны. Русофобствующие прибалтийские республики — давно члены НАТО. Развивается конфронтация Запада с Белоруссией. При всех возможных ошибках её президента, речь идет не о нём, а о Белоруссии как достойной части Союзного государства. Украина превращена в антироссийский плацдарм. Черное море превращено в зону конфликта. Восточнее находится Грузия, которая настойчиво просится в НАТО. Еще восточнее в Закавказье Эрдоган закрепился в Азербайджане вплоть до совместных военных учений на Каспии. Пантюркисткие устремления на фоне сокрушительной победы над пашиняновской Арменией неизбежно порождают энтузиазм продвижения дальше на Восток, вплоть до Китая. Между тем, Турция остается восточным форпостом НАТО, их противоречия могут быть быстро и эффективно сглажены. Треугольник Исламабад — Анкара — Баку при наличии у Пакистана ядерного оружия и его связях с захватившими власть в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и амбициями Турции может представлять прямую угрозу для России и, в первую очередь, стран Центральной Азии, включая Казахстан, с которым у России протяженная и необорудованная граница. В то же время наблюдается рост национализма и русофобии в южном подбрюшье России.

Российско-китайская граница стабильна, но глобальная экономическая экспансия КНР — неизбежность на десятилетия, как и затяжной характер противостояния КНР с Западом. Япония давно превращена в военную базу США. Наконец, от России давно и настойчиво требуют «поделиться» Арктикой.

Таким образом, вокруг России уже создана целая система нестабильности. Нельзя сказать, что это ускользает от внимания отечественных научных и аналитических кругов. Например, Институтом Хошимина СПбГУ уже больше 10 лет проводится международная научная конференция «Евразийские дуги нестабильности», опубликованы многочисленные работы по этой проблематике.

Однако в силу разорванности необходимого цикла «образование — научно-аналитическая работа — выводы, включая подготовку эффективных инструментов — реальная политика» мы наблюдаем усложнение позиций России по всем фронтам Евразийских дуг нестабильности.

Между тем достигнутыми Россией успехами в военном строительстве и оборонном комплексе всех накопленных проблем не решить. Системность агрессии может победить только пусть асимметричная, но системность. В этом смысле необходимо начинать с азов — с построения и защиты собственных ценностей. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не сделано, но сделано мало. Некоторая беззубость МИДа и аффилированного с ним Россотрудничества понятна — приверженность международному праву и извечная чиновничья боязливость «на местах» не препятствуют пониманию происходящих процессов, но мешают созданию и развитию собственной повестки. Целеполагание и разработка инструментария не входят в обязанности чиновника, следовательно, он и не будет ими заниматься.

Поиск и формирование пророссийских, антиколониальных сил, посильная помощь, не подкуп, а именно помощь и поддержка патриотических национально-ориентированных сил, вплоть до тезиса «и один в поле воин», является одной из главных задач для сохранения государственности и национальной идентичности постсоветских (и не только) стран.

Мы видим как на наших глазах реабилитируются прибалтийские и уже украинские коллаборационисты, как виновником Второй Мировой войны и Холокоста объявляются СССР и историческая Россия. Это — значимая часть демонизации нашей страны, её расчеловечения, колониального подхода с позиций культурного, читай — расового, превосходства.

Именно поэтому планка требовательности к научно-аналитической работе, ее сопряжению с сформулированными государственными задачами, сотрудничеству со СМИ и общественными организациями, с бизнесом становится все выше. Практический результат научно-аналитической деятельности, преодоление определенного застоя и бюрократизации, поиск новых форм двустороннего и многостороннего сотрудничества, создание и последовательное аналитическое сопровождение новых явлений в системе международного сотрудничества, в первую очередь, в сфере безопасности — абсолютный императив укрепления конкурентных позиций России и ее безопасности.

Александр Савельев