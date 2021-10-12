Приштина, , 22:01 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 12 октября сообщил, что непрерывная работа на севере Косово привела к тому, что Сербия согласилась на режим взаимности.

Джеляль Свечля Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова политика:

ИА REGNUM) привело к Брюссельскому соглашению, и теперь Сербия смирилась в режимом взаимности». Джеляль Свечля «Наша внутренняя скоординированность сработала блестяще, благодарю полицию за профессионализм и неустанную работу. События развились так, что наше решение от 20 сентября (о введении режима взаимности в отношениях между Сербией и Косово по вопросу о номерах, то есть о запрете сербских номеров —) привело к Брюссельскому соглашению, и теперь Сербия смирилась в режимом взаимности».

Напомним, в соответствии с Брюссельским соглашением от 30 сентября, с 4 октября водители автомобилей с сербскими номерами должны заклеивать сербскую госсимволику, аналогичная мера действует в Сербии в отношении косовских номеров.

На косовских КПП было выдано 13 тысяч таких стикеров, еще четыре тысячи стикеров были выданы сербским водителям в центрах регистрации автомобилей. Окончательное решение вопроса о том, как дальше должны будут поступать водители с сербскими номерами в Косово, будет представлено общественности до 21 октября.

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