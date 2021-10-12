Нью-Дели, 12 октября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Индийский препарат Covaxin компании Bharat Biotech разрешено в Индии применять для вакцинации детей от коронавирусной инфекции, пишет 12 октября India Today.

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Власти разрешили применять препарат для вакцинации детей с двух до 18 лет. Между первой и второй дозами должно пройти 20 дней.

Добавим, что в Индии для вакцинации также используются «Спутник V» и препарат производства AstraZeneca.