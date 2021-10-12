София, 12 октября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии одобрило план выделения восьми миллионов левов (около €3,2 млн) на поддержку средних учебных заведений, а также детских дошкольных центров в условиях пандемии коронавируса COVID-19, пишет 12 октября софийская газета «Дума».

Школа

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По словам министра образования и науки временного правительства Болгарии Николая Денкова, выделение соответствующих средств будет осуществляться по двум показателям — по количеству классов или групп, а также по числу учеников или воспитанников в отдельно взятом заведении.

Денков «Это обеспечит равенство между столичными и региональными школами и детсадами».

Согласно официальной информации, дополнительные средства можно будет использовать для покупки дезинфицирующих средств, масок, термометров и тестов.