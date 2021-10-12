Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Нижегородской области полностью закрыли на карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям четыре школы и девять детских садов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Alexxx Malev Нижний Новгород

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Также стало известно о том, что частичный карантин введен еще в 214 общеобразовательных учреждениях — там в общей сложности закрыли 410 классов, и в 192 организациях дошкольного образования — в 301 детсадовской группе.

Отметим, что на дистанционный формат обучения уже перевели уже 63 школы в Нижегородской области. При этом полностью на «удалёнку» пока ещё не отправили ни одно из региональных общеобразовательных учреждений.

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