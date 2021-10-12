Екатеринбург, 12 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В музеи и библиотеки Свердловской области с 25 октября будут пускать только граждан, привитых от COVID-19 или переболевших им. Такой указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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То же касается выставочных центров, а также объектов физкультуры и спорта, кроме некоторых организаций. А с 8 ноября это правило распространится на театры, филармонии, базы отдыха, салоны красоты, санатории, концертные площадки, дома и дворцы культуры, а также кинозалы и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, для доступа граждане должны будут иметь QR-код Это правило распространяется на лиц старше 18 лет.