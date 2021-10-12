Женева, Швейцария, 12 октября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 257 154 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4148 пациента с COVID-19. Такие данные приводи 12 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 237 655 302 носителя коронавирусной инфекции, подтверждён 4 846 981 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 263 629 выявленных инфицированных и 3302 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.