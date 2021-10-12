Москва, 12 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На саммите Украина-ЕС, состоявшемся 12 октября, Украине выделили очередной транш кредита под видом «макрофинансовой помощи». Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Пусть даже и по низкой ставке (0,125%) и на долгий строк (погашение в 2035 г.), но всё же это кредиты, но их, почему-то принято называть «помощью», — заявил эксперт.

«Эти 600 млн евро — уже второй транш с 2020 г. в рамках программы «макрофинансовой помощи», связанной с COVID-19, для «поддержки Евросоюзом экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ». Потрачены будут на финансирование расходов государственного бюджета, — выразил уверенность Дудчак.

«И если первый транш не оговаривался какими-либо дополнительными условиями для Украины, то по выплате этого были выставлены восемь конкретных мер. В частности, они касаются мер в сфере управления госфинансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями — по сути, это коррекция внутренней государственной политики Украины со стороны ЕС», — заявил политолог.

Напомним, что 12 октября состоялся саммит Украина-ЕС, в рамках которого обсуждались вопросы договоренностей по «открытому небу», энергобезопасности, политического взаимодействия и военного присутствия ЕС на территории Украины.