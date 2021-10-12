Политолог: Евросоюз продолжает закабалять Украину
Москва, 12 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. На саммите Украина-ЕС, состоявшемся 12 октября, Украине выделили очередной транш кредита под видом «макрофинансовой помощи». Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Пусть даже и по низкой ставке (0,125%) и на долгий строк (погашение в 2035 г.), но всё же это кредиты, но их, почему-то принято называть «помощью», — заявил эксперт.
«Эти 600 млн евро — уже второй транш с 2020 г. в рамках программы «макрофинансовой помощи», связанной с COVID-19, для «поддержки Евросоюзом экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ». Потрачены будут на финансирование расходов государственного бюджета, — выразил уверенность Дудчак.
«И если первый транш не оговаривался какими-либо дополнительными условиями для Украины, то по выплате этого были выставлены восемь конкретных мер. В частности, они касаются мер в сфере управления госфинансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями — по сути, это коррекция внутренней государственной политики Украины со стороны ЕС», — заявил политолог.
Напомним, что 12 октября состоялся саммит Украина-ЕС, в рамках которого обсуждались вопросы договоренностей по «открытому небу», энергобезопасности, политического взаимодействия и военного присутствия ЕС на территории Украины.