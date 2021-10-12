Власти Каталонии разрешили «Барселоне» заполнять стадион на 100%
Мадрид, 12 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» получил право на полное заполнение зрителями своего домашнего стадиона «Камп Ноу». Соответствующее заявление сделал глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес, сообщает портал Sport.es.
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Речь идёт о снятии ограничений на посещение культурных и спортивных мероприятий в городе.
Таким образом, уже 17 октября «Барселона» сможет принять «Валенсию» в рамках Ла Лиги при полной заполняемости трибун, а 20 октября таким же образом пройдёт игра Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
При этом отмечается, что зрителей обяжут носить медицинские маски на трибунах.