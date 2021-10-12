Мадрид, 12 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» получил право на полное заполнение зрителями своего домашнего стадиона «Камп Ноу». Соответствующее заявление сделал глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес, сообщает портал Sport.es.

David Poblador i Garcia Болельщики «Барселоны»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Речь идёт о снятии ограничений на посещение культурных и спортивных мероприятий в городе.

Таким образом, уже 17 октября «Барселона» сможет принять «Валенсию» в рамках Ла Лиги при полной заполняемости трибун, а 20 октября таким же образом пройдёт игра Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

При этом отмечается, что зрителей обяжут носить медицинские маски на трибунах.