Стокгольм, 12 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Более сотни жителей шведского города Нючёпинг были вакцинированы просроченным препаратом производства компании Pfizer, сообщается в пресс-релизе, опубликованном 12 октября региональными властями.

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«Мы не справились с нашим региональным контролем и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истёк одиннадцать дней назад», — заявил в пресс-релизе ответственный за вакцинацию в регионе Магнус Йоханссон.

По его словам, региональные власти уже связались с компанией-производителем, чтобы узнать, насколько серьёзно повлияет этот инцидент на здоровье привитых людей.

Кроме того, Йоханссон заявил, что, вероятно, этим людям будет предложена повторная вакцинация.