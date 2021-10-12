Москва, , 19:39 — REGNUM Государственная дума избрала председателей комитетов. В нынешнем, восьмом, созыве их число возросло с 26 до 32.

Павел Данилин Василий Иванов, ИА REGNUM

Изменения в составе Государственной думы и ее руководящих органах в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Автор «Новая структура Госдумы во многом создана под новые полномочия, которые закреплены в обновленной Конституции РФ возложены на Государственную думу. И в, частности, речь идет о полномочиях по назначениям в правительство. И комитеты Госдумы сейчас приведены в соответствие с министерствами и агентствами. Теперь структура Госдумы соответствует органам исполнительной власти. Как я уже говорил, с одной стороны — это соответствует Конституции, с другой стороны — является удобным для работы депутатов по разным направлениям, всем будет более понятно, кто с кем работает», — рассказал Павел Данилин.

Владислав Даванков. Среди руководителей комитетов — Дмитрий Хубезов («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), Артем Метелев («Единая Россия»), Сергей Пахомов («Единая Россия»). Много новых лиц и среди заместителей руководителей комитетов — Дмитрий Гусев, Олег Матвейчев, Станислав Наумов, Владимир Самокиш и другие», — уточнил политолог. Автор «Произошло существенной обновление не только состава Госдумы — напомню, что в ней всего 450 депутатов, а «старичков» в Госдуме сейчас — 230. То есть, обновление — практически на половину. Руководящий состав Госдумы тоже обновился за счет новых лиц. Новые лица представлены и в составе вице-спикеров, например, от партии «Новые люди» вице-спикером стал. Среди руководителей комитетов —(«Единая Россия»),(«Справедливая Россия»),(«Единая Россия»),(«Новые люди»),(«Единая Россия»),(«Единая Россия»). Много новых лиц и среди заместителей руководителей комитетов —и другие», — уточнил политолог.

Автор «К слову сказать, «Единая Россия», получившая конституционное большинство, могла бы и не делится комитетами с другими фракциями, но, тем не менее, 17 комитетов — за «Единой Россией», еще 15 — за представителями оппозиции. Это достаточно честное разделение полномочий и обязанностей. Из 15 комитетов больше всех получила КПРФ, потом — ЛДПР, потом «Справедливая Россия», даже «Новые люди» получили два комитета И все это — очень хорошие перспективы для новых лиц», — отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Автор «И, конечно, «Путин сказал — Путин сделал». Он сказал, что Госдуме должно быть больше общественников, и «Единая Россия» их ввела. Владимир Путин сказал, что надо давать им не последние позиции ‑ и это именно так. И это еще одно доказательство того, что в политике важно держать слово, и важно не обманывать тех людей, которые работают с тобой», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

Напомним, ранее сообщало ИА РЕ, в руководство комитетов Государственной Думы избраны 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» — один в качестве председателя комитета, 15 — заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва

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