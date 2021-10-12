Москва, 12 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Роспотребнадзор за три дня проверок выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 20 заведениях общественного питания Москвы. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба столичного управления ведомства.

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Как уточняется, за период с 8 по 10 октября проверки соблюдения мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, были проведены на 84 объектах, в том числе 35 объектах культуры и спорта и в 59 организациях общественного питания.

«При проведении проверок в организациях общественного питания из 59 объектов с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работало 20 объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей было возбуждено 30 административных дел.