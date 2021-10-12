Рим, , 18:54 — REGNUM 20 октября парламент Италии рассмотрит инициативу леволибералов о запрете крайне правой партии «Новая сила», передают национальные СМИ во вторник, 12 октября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предлагается также запретить и деятельность в Италии «иных неофашистских организаций».

9 октября в Риме митинги против использования «антикоронавирусных паспортов» переросли в беспорядки, предполагаемыми зачинщиками являются руководители крайне правой партии «Новая сила». Возбуждены уголовные дела, работа сайта партии заблокирована.

В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.