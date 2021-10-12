София, 12 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Софии и прилегающих к ней районах вводятся жесткие карантинные ограничения. Об этом говорится в заявлении столичного минздрава, передает 12 октября Болгарское телевидение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Согласно официальной информации, с 14 октября текущего года в столице запрещается проведение съездов, конференций, семинаров и других массовых мероприятий. В то же время театры, кинотеатры, тренажерные залы и бассейны будут заполнены на 30%.

Помимо прочего, при проведении свадеб, крестин и похорон в помещении допускается присутствие не более 15 человек, а на улице — 25 человек. Новые меры также предусматривают полный запрет на посещение пациентами медицинских учреждений.

Напомним, на сегодняшний день в Болгарии зарегистрированы 524 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами пандемии стали 21 813 человек.