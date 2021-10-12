Рига, 12 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Русский союз Латвии» направила официальное обращение премьер-министру страны Кришьянису Кариньшу с призывом предпринять действия для облегчения возможности въезда в Латвию жителям стран, не входящих в состав ЕС или Шенгена, которые имеют сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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Об этом сообщается на официальном аккаунте партии в социальной сети Facebook.

«Хороший пример нам показало соседнее государство — правительство Эстонии 17 сентября сообщило об упрощенном въезде для иностранцев, которые имеют выданные в своих странах сертификаты вакцинации от коронавируса», — говорится в обращении.

Cообщается, что в настоящее время в Латвию можно приехать, имея сертификат о вакцинации, выданный в странах Евросоюза или Шенгенской зоны, а также лицам из Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Израиля.

В то же время некоторые государства Евросоюза (Греция, Венгрия, Кипр, Эстония) уже применяют соответствующие национальные процедуры, которые расширяют возможности въезда подданных третьих стран, если они привиты вакцинами, признанными в этих странах.

В обращении к премьеру партия «Русский союз Латвии» подчеркнула, что это предложение основывается на потребности жителей Латвии встречаться со своими родственниками, знакомыми, коллегами, которые намерены посетить Латвию. Заинтересована в количестве приезжающих и туристическая отрасль.

Помимо России, признание Латвией вакцины «Спутник V» коснется граждан Казахстана, Белоруссии, Армении и ряда других республик СССР, а в случае признания китайских вакцин — и граждан Китая. «Как известно, туристы из России составляли наибольшую часть приезжавших из-за рубежа до начала ограничительных мер в связи с объявленной пандемией», — напомнили авторы обращения.

Поэтому кабинету министров страны предлагается инициировать изменения в нормативных актах с целью разрешить приезд в Латвию подданных третьих стран, в первую очередь — соседних с Латвией, которые вакцинировались признанными в этих странах вакцинами.