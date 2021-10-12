Рига, 12 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Нормальную работу после 15 ноября нынешнего года в государственном секторе Латвии наладить будет непросто, руководители спешно пытаются разрешить грядущую проблему с обязательным требованием ковид-сертификатов для работников. Так мэр Кекавы Юрис Жилко описал приближение «часа Х» порталу rus.lsm.lv.

stevepb Вакцина

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С 15 ноября 2021 года работники публичного сектора Латвии смогут исполнять служебные обязанности только в том случае, если они переболели коронавирусом или имеют сертификат о вакцинации. До этого времени во многих случаях на рабочих местах можно ограничиваться негативными тестами.

Однако темпы вакцинации в стране остаются невысокими, поэтому ведомства начинают подсчитывать, какое число сотрудников уйдет с работы при вступлении в силу новых требований.

Мэр небольшого городка Кекава центральной Латвии с населением в 5 500 человек сообщил, что из-за обязательной вакцинации могут уволиться 57 работников образовательных учреждений города.

По словам мэра Юриса Жилко, «нормальную работу обеспечить будет сложно. Руководители учебных учреждений говорят, что будут думать о возможности замены. Какое-то время придется работать в таком пожарном режиме».

Хуже всего ситуация обстоит в муниципальном детском саду Bitite, где уйти готовы 17 педагогов и их помощников. Это треть всех сотрудников. «Без комментариев» — так в дошкольном учреждении прокомментировали ситуацию.

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на три месяца, начиная с 11 октября нынешнего года. Наряду с объявлением режима ЧС в силу вступит и ряд жестких ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В основном они относятся к невакцинированным.

Новые правила будут действовать по 11 января 2022 года включительно.