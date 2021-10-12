Минск, 12 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Новицкий отмечает 50-летие на околоземной орбите с флагом другого государства. Об этом говорится в опубликованном 12 октября поздравлении Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения, — сказано в поздравлении Новицкому. — Символично, что юбилей вы отмечаете на орбите. По сложившейся доброй традиции в космосе с вами частичка нашей страны — государственный флаг Республики Беларусь».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко пожелал российскому космонавту «доброго здоровья, счастья и новых достижений». Государственные СМИ Белоруссии продемонстрировали российского космонавта в орбитальном комплексе с флагом другого государства, подчёркивая, что Новицкий — «белорусский космонавт».

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