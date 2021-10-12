Москва, 12 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум.

Курильская десантная операция (18 августа — 1 сентября 1945)

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ДОКУМЕНТ

Во вторник [12 октября] во время дебатов в нижней палате парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио. При этом он отметил, что стороны должны решить территориальный вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Премьер также подчеркнул, что правительство Японии настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов. Научный совет Российского военно-исторического общества выступает с заявлением в связи с этими провокационными высказываниями.

Вступив в августе 1945 г. во Вторую мировую войну на Дальнем Востоке, Советский Союз внес решающий вклад в разгром японских сухопутных сил в Китае, Корее, на Сахалине и Курильских островах, что лишило военно-политическое руководство Японии шансов на продолжение войны. Это спасло сотни тысяч, если не миллионы человеческих жизней, в том числе и самих японцев.

Вынесенные Токийским и Хабаровским процессами приговоры японским военным преступникам дали объективную оценку совершенным ими преступлениям. Вместе со своим ближайшим союзником — гитлеровской Германией милитаристская Япония ответственна за подготовку и развязывание Второй мировой войны, агрессию против Китая и многих других стран Восточной Азии, совершение чудовищных военных преступлений, жертвами которых стали десятки миллионов людей, в основном мирное население.

Однако, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных японской правящей верхушкой в период Второй мировой войны, в послевоенный период так и не стало органической частью политической культуры официального Токио.

Вопреки исторической правде японские политики и пропагандисты десятилетиями оскорбляют честь и память советских солдат-освободителей, ведут у себя в стране и за рубежом пропаганду «ненужности и вредности» участия Советского Союза в войне с Японией, якобы незаконном вступлении в нее и захвате «исконных японских территорий». При этом, упорно не признавая общепринятые итоги Второй мировой войны, Токио создает искусственные «территориальные проблемы» не только с Россией, но вносит дестабилизацию в отношения с другими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Поддерживая многолетние усилия руководства Российской Федерации по развитию свободных от взаимных претензий, добрососедских отношений с Японией, Научный совет Российского военно-исторического общества выступает против каких-либо уступок японской стороне, подразумевающих признание существования в отношениях между двумя странами пресловутого «территориального спора». При этом исходим из незыблемости положений ст. 2.1. Конституции Российской Федерации, в соответствии которой обсуждение претензий Японии в ходе двусторонних переговоров является незаконным и недопустимым в любой форме.

Мы осуждаем сделанное новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой в японском парламенте заявление о якобы японском суверенитете на принадлежащие нашей стране южнокурильские острова. Требуем от японского правительства признания закрепленных международными соглашениями территориальных итогов Второй мировой войны и отказа от политики реванша. Считаем, что, как и в ситуации с Крымом, высшее российское руководство должно раз и навсегда заявить, что вопроса о принадлежности России всех Курильских островов для нашего народа и государства не существует.

Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин

Кандидат исторических наук, член Научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров

Доктор исторических наук, член Научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Рубцов