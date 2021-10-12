Подгорица, 12 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Черногории 54,9 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 49,2 процента были ревакцинированы, сообщил институт общественного здравоохранения.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer

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Первую дозу вакцины получили 250 947 человек или 40,5 процента, а вторую — 224 866 человек или 36,3 процента от общей численности населения

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.