Рига, 12 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Главной ошибкой в ситуации с обострением эпидемии коронавируса в Латии стало то, что ведущие политики недостаточно работали с семейными врачами и не вовлекли их в процесс вакцинации общества. Об этом бывший президент Латвии, врач Валдис Затлерс заявил гостелевидению страны LTV.

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К сентябрю нынешнего года Латвия планировала привить от COVID-19 70% населения. Этой цели правительству достичь не удалось. А ограничения, вступившие в силу 11 октября 2021 года, были запоздалыми, сообщил Затлерс.

Он добавил, что другой важной причиной нынешней ситуации стало то, что действующий кабинет министров недостаточно прислушивался к экспертам и медицинскому сообществу, принимая решения политически.

В то же время, часть вины лежит и на врачах — они могли быть «более агрессивными» в требованиях по ограничению распространения коронавируса к политикам, поскольку именно на медиков ложится вся тяжесть последствий заболеваний.