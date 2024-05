Монреаль, Канада, 12 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Marvel Entertainment представила релизный трейлер приключенческой игры Marvel's Guardians of the Galaxy. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале кинокомпании 12 октября.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

В Marvel's Guardians of the Galaxy игроки возьмут на себя роль Звёздного Лорда и вместе с остальной командой «Стражей Галактики» отправятся в опасное космическое приключение. Как отмечают сами разработчики, проект получился динамичным, зрелищным и смешным.

Релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.