Минск, 12 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Участие белорусских госпредприятий «Белгипродор» и «Институт Белжелдорпроект» в проводимых на территории Азербайджана проектно-изыскательных работах по восстановлению транспортной инфраструктуры захваченной Азербайджаном территории Нагорно-Карабахской Республики обсудили 12 октября министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко с азербайджанским послом Ульви Бахшалиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

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Белорусский министр констатировал широкий спектр двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и отсутствие каких-либо проблемных вопросов. Авраменко заявил: «Сегодня между нашими странами налажено тесное взаимодействие и со своей стороны мы готовы участвовать в проектировании объектов транспортной инфраструктуры Азербайджана. В этой части у нас имеются соответствующие мощности и специалисты, а главное — высокий потенциал, особенно в части железных дорог».

Азербайджанский посол в Белоруссии «также подчеркнул стратегический уровень отношений между странами, их дружественный и партнерский характер», сообщает пресс-служба белорусского минтранса. Он пригласил белорусскую делегацию в Азербайджан для детального изучения подлежащих восстановлению объектов.

«В стране большое количество перспективных проектов, которые необходимо реализовать. Мы окажем любое необходимое содействие в координировании совместных действий», — сказал Бахшалиев.

Напомним, накануне военного вторжения Азербайджана в НКР из Белоруссии в Баку были поставлены военная техника и другие товары военного назначения. В азербайджанско-армянском конфликте Александр Лукашенко неизменно поддерживал Гейдара Алиева, а затем и сменившего его сына Ильхама Алиева. При этом официальный Минск никогда не признавал суверенитет и независимость Нагорно-Карабахской Республики, которую также не признавала Армения — союзник Белоруссии по ЕАЭС и ОДКБ.

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