Рига, 12 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. По состоянию на 12 октября 2021 года Национальная служба здравоохранения Латвии аннулировала 21 ковид-сертификат как недействительный. Об этом руководитель отдела взыскания Национальной службы здравоохранения Сандрис Кундзанс заявил на заседании комиссии парламента страны, сообщил портал rus.lsm.lv.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Госполиция возбудила несколько уголовных процессов в связи с фиктивной вакцинацией, а также коррупцией для получения «ковид"-сертификатов. Число таких недействительных документов растет, отметили в ведомстве.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии KNAB получило несколько сигналов, указывающих на возможную подделку факта вакцинации или ковид-сертификата в обмен на деньги или другие блага.

KNAB в этой связи напомнил: если врач или кто-либо из медперсонала соглашается совершить подобные противоправные действия, то правонарушители должны считаться с возможным привлечением к уголовной ответственности.

Согласно закону, к работникам государственных и муниципальных лечебных учреждений за подделку документов может быть применена не только мера в виде принудительной работы или штрафа, но и лишение свободы до одного года. Если эти действия осуществлены в корыстных целях, то есть при требовании и получении денег или иных благ, может быть применено лишение свободы до четырех лет.