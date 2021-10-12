Рига, 12 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В столице Латвии не вакцинированы от коронавируса и не планируют этого делать несколько сот работников детских дошкольных учреждений. Об этом председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Ивета Ратиника сообщила местному радио Latvijas Radio.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Проблемы касаются 17 детсадов из 149, отметила депутат гордумы Риги. Все еще не привито порядка 9% персонала — это немногим более 300 человек, среди них есть и воспитатели, и помощники воспитателей. Встречаются противники вакцинации даже среди заведующих детскими садами.

Летом мэрия потратила 1,2 млн евро на программу мотивирования вакцинации в учреждениях образования. Но, несмотря на это, там все еще есть много сотрудников, не привитых от коронавируса, признала Ратиника.

Теперь Гордума должна в авральном режиме решить, как сделать, чтобы эти садики продолжили работу. В некоторых могут сократить время работы, изменить организацию труда, реструктурировать работу и обязанности работников.

Ситуацию осложняет то, что ни один из 149 садиков столицы Латвии не объявил, что планирует прекратить работу полностью.