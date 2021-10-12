Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, 12 октября начнется судебный процесс против Льва Парнаса по делу о финансировании избирательной кампании, сообщает CNN.

Руди Джулиани

Два выходца из стран бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы в США по обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательных компаний. Ряд американских СМИ утверждает, что задержанные помогли юристу президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани с расследованием против экс-вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

Присяжные также заслушают показания касательно предполагаемой попытки Парнаса, Фрумана и их делового партнера Андрея Кукушкина передать $1 млн, полученный от гражданина России, для финансирования выборной кампании в штате и на федеральном уровне.

Ранее The New York Times сообщило, что американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявил представителю нового руководства страны, что оно должно объявить о начале расследования в отношении политического соперника президента США Дональда Трампа, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына. В противном случае администрация главы Белого дома заморозит военную помощь Украине, а вице-президент Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента.