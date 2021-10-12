Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции 1 млн 743 тыс. 313 человек, сообщили 12 октября в городском оперштабе. Фактически это составляет половину от того количества населения мегаполиса, которое необходимо привить от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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Как сообщалось ранее, план Минздрава по вакцинации от коронавируса для Петербурга составляет 65% от совокупного населения мегаполиса (5 млн 371 тыс. человек на 1 августа 2021 г., по данным Петростата). Таким образом, на сегодняшний день выполнено 49,9% от плана по вакцинации.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Петербурге началась еще в конце 2020 года и продолжается уже почти 10 месяцев. За это время в Петербург поступило 2 млн 794 тыс. 376 комплектов доз вакцины (включая однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»).

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Как сообщало ИА REGNUM, решение Главного санитарного врача по Санкт-Петербургу в регионе вводится обязательная вакцинация для организаций и предприятий, работающих на обслуживании населения, а также во всех органах власти. К 15 декабря 2021 года в таких структурах должно быть полностью привито не менее 80% сотрудников.