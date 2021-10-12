Белград, 12 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Министр финансов Сербии Синиша Мали объявил, что с понедельника, 1 ноября, будет осуществлена выплата финансовой поддержки в размере 30 евро всем взрослым гражданам Сербии, которые уже подали заявку на этот вид помощи в рамках третьего пакета экономической поддержки граждан с целью смягчения последствий пандемии коронавируса.

Евро

Как было объявлено в министерстве, граждане Сербии не должны подавать заявки на 30 евро, которые они получат в ноябре, потому что они подавали заявки в мае, когда им также выплачивали по 30 евро.

Министр финансов заявил, что государство выделило около восьми миллиардов евро на три пакета помощи в прошлом году и в текущем году, что помогло сохранить рабочие места и производственные мощности.