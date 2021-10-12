Подгорица, 12 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Черногории за сутки от последствий COVID-19 скончались восемь человек, младшему из которых было 19 лет. Институт общественного здравоохранения объявил, что в общей сложности было выявлено 448 новых положительных случаев инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому младшему из погибших было 19, а самому старшему — 78 лет.

Общее число активных случаев заболевания в стране составляет 5249.