Москва, 12 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В России почти два миллиона человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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«Почти два миллиона человек вакцинированы повторно из ранее перенёсших коронавирус или вакцинированных ранее», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава также сообщил, что на сегодняшний день 4,5 миллиона человек получили вакцину «Спутник Лайт», доступную во всех регионах.

По словам Мурашко, показатель заболеваемости COVID-19 среди прошедших вакцинацию остаётся крайне невысоким — чуть более 2%.