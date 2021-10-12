Рига, 12 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Введя 11 октября нынешнего года новые ограничения в связи с эпидемией коронавируса, власти Латвии по сути переложили всю ответственность за решение проблемы на врачей, резко увеличив нагрузку на национальное здравоохранение. С таким заявлением вице-президент Общества врачей Латвии Роберт Фурманис в эфире гостелевидения LTV.

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По его словам, «принятые решения при такой ситуации в стране сейчас не дадут желаемого эффекта, не будет никакого заметного влияния на сокращение заболеваемости».

По убеждению медиков, следовало по максимуму сократить контакты между людьми — по крайней мере, на 40−60%. И предусмотреть очень жесткие ограничения, в том числе и для уже вакцинированного населения.

«Сейчас мы видим, что такое регулирование не принято. В связи с чем ситуация в системе здравоохранения уже катастрофическая, и она продолжит быть катастрофической. Мы не видим никаких выгод от ограничений, которые приняты», — заявил Фурманис.

Он добавил, что в существующей ситуации медикам трудно наладить эффективный диалог с Кабинетом министров: «Было заседание правительственного Кризисного совета, где рабочая группа экспертов, проконсультировавшись с эпидемиологами, предложила свое видение, которое фактически не было учтено».

Глава организации признал: врачам в больницах придется брать на себя тяжелый выбор — решать, кого из пациентов спасать, а кого нет. Правительство взвалило тяжесть этих решений на плечи медиков, подчеркнул глава Общества врачей Латвии Фурманис.