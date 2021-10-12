Новосибирск, 12 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В инфекционных стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2483 пациента, в том числе 51 ребенок. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 292 человека, на ИВЛ — 38 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 591 229 тестов на коронавирус.