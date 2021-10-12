Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В медицинских стационарах Санкт-Петербурга, принимающих больных с COVID-19 и пневмонией, находится 6631 пациент, сообщили 12 октября в городском оперштабе. Это на 98 человек больше, чем в предыдущие сутки. Почти на 900 человек стало больше амбулаторных больных.

Gov.spb.ru Инфекционный госпиталь в «Ленэкспо»

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За прошедшие сутки в Петербурге бригадами скорой помощи были госпитализированы 309 пациентов с COVID-19, это на 24 человека меньше, чем в предыдущие сутки. В реанимациях с коронавирусом находятся 606 пациентов (+12 к цифре предыдущих суток), в том числе 269 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+3).

В Петербурге на 12 октября свободны 37,73% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе развернуто 8326 таких коек в 14 городских и трех федеральных стационарах.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 31 070, это на 891 человека больше, чем находилось на амбулаторном лечении в предыдущие сутки. Еще более трех тыысяч человек находятся на карантине или в обсервации.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге немного снизился и составляет 1,18 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 11 октября в Петербурге выявили 2158 новых носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели 2459 человек, скончались 62 человека.