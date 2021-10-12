Приштина, Сербия, 12 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2193 образцов 12 октября в крае выявили 35 носителей коронавируса. 79 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

(сс) Clay Gilliland Памятник Биллу Клинтону в Приштине

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 376 случаев заражения, не считая сербское население края, 156 412 пациентов уже здоровы, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки жертв зарегистрировано не было.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1051. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 641 772 жителя Косово, всего произведено 1 468 152 инъекции вакцины.