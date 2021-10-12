Тбилиси, 12 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В случае, если темпы вакцинации от коронавируса в Грузии не возрастут, следует ожидать существенного увеличения числа инфицированных, сообщает 12 октября грузинский телеканал «Рустави 2». Об этом заявила заведующая отделением Центра инфекционной патологии и СПИДа Марина Энделадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Несомненно, мы ожидаем резкого увеличения, потому что сегодняшние данные вызывают большу тревогу. Контакты ныне инфицированных будут усиливаться, и поэтому число заболевших вырастет», — сообщила Энделадзе.

«Сейчас мы заканчиваем эту волну, и я не знаю, начинается ли новая. Возможное значительное увеличение количества заболевших вызывает у нас большую тревогу и требует серьёзного внимания», — сказала Энеделадзе.

Напомним, что ряд ведущих грузинских врачей ранее выражал серьёзную тревогу из-за низких темпов вакцинации.