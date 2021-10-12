Волгоград, 12 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Волгоградской области 12 октября впервые выявлены 373 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона. От осложнений скончались ещё 22 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 96 457 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 85 773 человека, из них 329 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 3 057 жителей.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 7 627 пациентов.