Анкара, 12 октября 2021, 16:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил странам-членам G20 создать рабочую группу по Афганистану.
Об этом он заявил в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану.
«Я предлагаю создать рабочую группу в составе G20 с целью добиться системного решения этой проблемы. Турция могла бы возглавить такую группу», — цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, безопасность и стабильность Афганистана чрезвычайно важны для всего мира, а из неопределенной ситуации в этой стране вытекают многие проблемы.
«Международное сообщество не может себе позволить повернуться спиной к афганскому народу и оставить его на произвол судьбы», — заявил Эрдоган.
«Следует осознавать: миграционное давление, которое будет ощущаться Турцией от ее южных до восточных границ, неизбежно и для европейских стран», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Италии в режиме видеоконференции стартовал внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану.
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