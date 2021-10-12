Анкара, 12 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил странам-членам G20 создать рабочую группу по Афганистану.

Afghanistan Matters Афганистан

Об этом он заявил в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану.

«Я предлагаю создать рабочую группу в составе G20 с целью добиться системного решения этой проблемы. Турция могла бы возглавить такую группу», — цитируют слова Эрдогана турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, безопасность и стабильность Афганистана чрезвычайно важны для всего мира, а из неопределенной ситуации в этой стране вытекают многие проблемы.

«Международное сообщество не может себе позволить повернуться спиной к афганскому народу и оставить его на произвол судьбы», — заявил Эрдоган.

«Следует осознавать: миграционное давление, которое будет ощущаться Турцией от ее южных до восточных границ, неизбежно и для европейских стран», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Италии в режиме видеоконференции стартовал внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану.