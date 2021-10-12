Багдад, 12 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Женщинами в новом парламенте Ирака заняты 97 мест, сообщает 12 октября INA.

James (Jim) Gordon Здание парламента Ирака

Комментируя итоги досрочных выборов в парламент Ирака, глава департамента по расширению прав и возможностей женщин секретариата Юсра Карим Мохсен сообщила, что число занятых женщинами кресел «на 14 больше квоты».

Среди депутатов женского пола две представляют национальные меньшинства. В общей сложности, претендентов-женщин было 951 — из общего числа в 3,2 тыс. человек.

Напомним, досрочные выборы в иракский парламент состоялись два дня назад — 10 октября. Всего в парламенте республики 329 мест. Больше всего голосов набрал шиитский блок садристов (возглавляет имам Муктада ас-Садр).

Втрое место занял суннитский альянс «Такаддум» (возглавляет экс-спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси). Третье — коалиция «Государства закона» (возглавляет бывший премьер-министр Нури аль-Малики). Четвёртое — Демократическая партия Курдистана (во главе — Масуд Барзани). Также в парламент прошли независимые кандидаты.