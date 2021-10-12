Москва, 12 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок станет одним из первых законопроектов, над которыми начнет работать Госдума VIII созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября сообщил источник в нижней палате парламента.

geralt Увольнение

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На оперативном рассмотрении законопроекта, ранее принятом в первом чтении, настаивал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания.

«Я прошу срочно принять закон о включении вакцинации (от коронавируса — ред.) в календарь обязательных прививок», — сказал он.

Вместе с тем принятие закона о включении прививки против COVID-19 в национальный календарь прививок — это не про федеральное финансирование вакцинации, как на том настаивали представители правительства РФ, это про увольнение с работы, отметил экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который при обсуждении законопроекта в первом чтении обратил внимание спикера Госдумы Вячеслава Володина на такой риск.

«Это про то, что законопроект надо осмысливать в комплексе с другими федеральными законами, потому, что он сразу сделает возможным увольнение людей, которые отказались от вакцинации. Володин тогда согласился с необходимостью прямых поправок, запрещающих это», — отметил Лысаков в телеграм-канале.

При этом эксперт обратил внимание на сложившуюся практику, когда с подачи правительства РФ и руководителей регионов работодатели и без всякого законодательства начали увольнять сотрудников, отказавшихся прививаться, даже если их профессии не входили в перечень соответствующего постановления правительства РФ.

«Но законопроект о включении прививки против ковида в национальный календарь сделает эту сегрегацию законной. И тут уж, зарабатывая перед Кремлём очки, Жириновский, привитый с его сегодняшних слов целых шесть раз, откричится по полной программе, проклиная всех противников обязательной вакцинации и суля им все кары — от ковидной смерти до расстрела», — рассуждает Лысаков.

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Ранее 8 июня 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса. Обсуждение законопроекта было перенесено на осень 2021 года.

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