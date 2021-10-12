Москва, , 16:19 — REGNUM Украину натаскивают на то, чтобы проявлять агрессию в адрес России и Москва должна быть готова положить этому конец в случае необходимости. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США хотят сделать из Украины бойцового пса — бультерьера, который вцепится в горло России, а Запад будет дергать нас за руки и кричать, чтобы мы не предпринимали меры против этого бультерьера», — сказал эксперт.

Россия же должна быть готова предотвратить агрессию в свой адрес, причем сделать это без каких бы то ни было душевных терзаний.

«Здесь не должно быть никаких сантиментов, сожалений, рассуждений. Мы должны уже сейчас продумать тактику и стратегию России в случае, если Украина позволит себе вооруженную провокацию на Донбассе и поставит под угрозу жизни и здоровье более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР, которые имеют российские паспорта. И сценарий здесь может быть только один, который имел место при принуждении Грузии к миру», — сказал Коротченко.

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