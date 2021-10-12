Джакарта, 12 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 58 405 580 человек или 28,04% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составило 101 362 894 человека или 48,67% населения страны.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 208 265 720 жителей.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1,8 млн медиков, 21,5 млн госслужащих, 2,1 млн учителей, 4,6 млн пожилых людей, 2,9 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии предоставило квоту на интернет 26,6 млн преподавателей и студентов.