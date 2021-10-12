Москва, 12 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Запрет на вывоз кругляка из России за границу коснется деятельности порядка 4 тысяч организаций. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

С 1 января 2022 года прекращается вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. В 2020 году объём такого экспорта по России составил 15,5 млн м3, или 7,2% от общего объема заготовленной древесины.

Как отметили в Рослесхозе, наибольшие объёмы экспорта кругляка приходятся на Хабаровский край (2,7 млн м3), Вологодскую область (2,2 млн м3), Иркутскую область (1,9 млн м3), Приморский край (1,6 млн м3), Ленинградскую область (1 млн м3), Красноярский край (0,8 млн м3), Карелию (0,7 млн м3). На долю этих субъектов приходится 70% всего экспорта необработанных лесоматериалов страны.

В стоимостном выражении основная доля экспорта необработанной древесины приходится на Дальний Восток — 42%, которому в связи с запретом на экспорт «кругляка» нужны меры поддержки.

Минэкономразвития, Минвостокразвития и Минпромторг России подготовили пакет мер поддержки для всех субъектов ДФО — проведение лесоустройства под новые инвестиционные проекты, стимулирование строительства лесных дорог, субсидирование логистических затрат, части затрат на создание дополнительных мощностей по переработке древесины, компенсации затрат на электроэнергию, обеспечение собственной сырьевой базой созданных лесоперерабатывающих мощностей.