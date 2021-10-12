Белград, 12 октября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. На тендер по приватизации сербской компании Petrohemija откликнулся лишь один заинтересованный покупатель — «Нефтяная индустрия Сербии», в которой контрольный пакет акции принадлежит российской «Газпром нефть». Об этом 12 октября сообщил сербский государственный телеканал РТС.

Флаги Сербии и России

Телеканал уточнил, что «Нефтяной индустрии Сербии» уже принадлежит 21% акций предприятия.

Источники телеканала в правительстве Сербии подтвердили, что на днях начнутся переговоры с будущим стратегическим партнером.

Напомним, что Petrohemija является крупнейшим производителем нефтехимии в Сербии. Производственные мощности включают 200 тыс. тонн этилена, 85 тыс. тонн пропилена, 90 тыс. тонн полиэтилена низкого давления и 65 тыс. тонн полиэтилена высокого давления.