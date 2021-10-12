Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Освобождение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы зависит от того, сколько его сторонников соберутся на протестной акции в Тбилиси, назначенной на 14 октября. Об этом говорится в письме экс-президента, которое зачитал журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужны многочисленность послезавтра и слаженные действия в дальнейшем. Только самоотверженной, активной гражданской позицией мы спасём нашу страну и добьёмся конкретных результатов, в том числе и в отношении меня», — говорится в письме Саакашвили.

Он заявил, что ждёт освобождения после итогов второго тура выборов в органы самоуправления, назначенные в Грузии на 30 октября. При этом экс-президент верит, что его могут освободить и раньше, если на протестной акции соберётся очень много его сторонников.

Напомним, Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент начал принимать соки и мёд. 10 октября его личный врач Николоз Кипшидзе заявил, что политика нужно срочно госпитализировать, но это потом опроверг адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

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